GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Shomurodov'da!

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray, forvetlerinden beklediği verimi alamadı.
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray, forvetlerinden beklediği verimi alamadı.
Sezon başında transfer edilen Haris Seferovic ve Mauro İcardi'nin henüz siftah yapamadığı sarıkırmızılı ekipte, skor yükünü ise Bafetimbi Gomis üstlendi.
Fransız yıldızın 4 kez ağları havalandırdığı G.Saray, toplamda ise 9 gol attı.
Sarı-kırmızılılar, bu sorunu çözmek için yine transfere yöneldi.
Listede ise sezon başında istenen Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov yer alıyor.
AYRILMAK İSTİYOR
Özbek forvet için uzun bir süre bekleyen G.Saray, transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Bu sezon Seria A'da 3, Avrupa Ligi'nde ise 1 maça çıkan Shomurodov, 1 gol atabildi.
2026 yılına kadar kontratı olan Özbek oyuncu da bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.
ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?
29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Mashal altyapısında başladı.
Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma formaları giydi.
1.90 cm boyundaki Özbek santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Shomurodov'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...