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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Shomurodov'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. G.Saray, sezon başında talip olduğu Shomurodov'u yeniden gündeme aldı. Mourinho'nun tercih etmediği yıldız için Roma'ya kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray, forvetlerinden beklediği verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Sezon başında transfer edilen Haris Seferovic ve Mauro İcardi'nin henüz siftah yapamadığı sarıkırmızılı ekipte, skor yükünü ise Bafetimbi Gomis üstlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Fransız yıldızın 4 kez ağları havalandırdığı G.Saray, toplamda ise 9 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Sarı-kırmızılılar, bu sorunu çözmek için yine transfere yöneldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Listede ise sezon başında istenen Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

AYRILMAK İSTİYOR

Özbek forvet için uzun bir süre bekleyen G.Saray, transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Roma'da kalan 27 yaşındaki oyuncu, Mourinho'nun tercihleri arasında geri planda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Bu sezon Seria A'da 3, Avrupa Ligi'nde ise 1 maça çıkan Shomurodov, 1 gol atabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

G.Saray, hücumdaki isimlerin ayrılığı halinde Roma'nın golcüsüne kiralama teklifi yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

2026 yılına kadar kontratı olan Özbek oyuncu da bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?

29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Profesyonel kariyerine Mashal altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

1.90 cm boyundaki Özbek santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü Eldor Shomurodov'da!

Shomurodov'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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