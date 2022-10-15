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Fernando Muslera Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Muslera,"Kayserispor, ilk yarıda çok iyiydi. 2 golü attıktan sonra da bize karşı iyi dayandılar. Kaybettiğimiz 2. maç oldu, dolayısıyla çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.  İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:22
Fernando Muslera Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Cimbom'da karşılaşma sonrası kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera,"Kayserispor, ilk yarıda çok iyiydi. 2 golü attıktan sonra da bize karşı iyi dayandılar. Kaybettiğimiz 2. maç oldu, dolayısıyla çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

İŞTE FERNANDO MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"Kayserispor, ilk yarıda çok iyiydi. 2 golü attıktan sonra da bize karşı iyi dayandılar. Kaybettiğimiz 2. maç oldu, dolayısıyla çok da ciddiye almaya gerek yok. Çok kaliteli ve deneyimli oyunculara sahip olduğumuzu düşünürsek, buradan pozitif şeyleri çıkarıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

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