Emre Akbaba yıllar sonra transferi itiraf etti! "Alanayaspor Fenerbahçe ile anlaştı ama Galatasaray..."

"ALANYASPOR F.BAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI AMA..."

Alanyaspor, Fenerbahçe ile transferim için anlaşmıştı ama ben çocukluğumun, hayallerimin kulübü olan Galatasaray'a transfer olmayı tercih ettim. Ülkedeki bütün büyük kulüpler beni istedi ve bu beni mutlu etti ama benim için tercih seçeneği açıktı. Seçimimi kalpten yaptım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Bunu nasıl reddederim?