Yönetim tepkili

Galatasaray yönetiminin, magazin basınına malzeme vermesi ve son olarak gece geç saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmasından rahatsız oldukları öğrenildi. Yönetimin, Arjantinli oyuncuyla bir araya gelerek saha içerisine odaklanmasını ve magazin basınına malzeme vermemesini isteyeceği ifade edildi.

HABERLER YALAN!

Basında çıkan yalan haberlerden bıktığını söyleyen İcardi, "Arjantin'de gittiğimde eve alınmadığım yazıldı, bu bir yalan... Kulüpten izin alıp oraya gittim" diye konuştu.