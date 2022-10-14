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Köprüleri attı

İcardi, Wanda Nara için, “Dünyanın alay konusu oldu” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Köprüleri attı
Mauro İcardi ile Wanda Nara sosyal medyadan atışmaya devam ediyor. Arjantin'e giden Wanda Nara'nın ayrıldığını açıklamasının ardından bu kez İcardi, İnstagram'dan gece geç saatte canlı yayın açtı ve "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda Nara'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" dedi. Yıldız futbolcu eşine sert sözlerle yüklense de "Ayrılık kararını o verdi. Böyle devam edip etmeyeceğimize ve çocuklar için bir şeyler yapıp yapmayacağımızı göreceğiz" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.
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