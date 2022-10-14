Haberler Galatasaray Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, zorlu Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak. Kayserispor ise yükselen formunu Galatasaray galibiyeti ile sürdürmek istiyor. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:31
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

53. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

9 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMIS KAYDETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.
Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç çark etti! Eski eşi Chloe Loughnan için 'Ondan çocuk yapmadığım için şanslıyım' demişti...
SON DAKİKA: Almanya'da ilk kez ezan hoparlörden okundu
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri!
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman?
G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? 15:08
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Beşiktaş derbiye hazırlanıyor 15:05
Jesus tarihe geçti! Jesus tarihe geçti! 15:04
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:00
G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte... G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte... 14:59
F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! 14:43
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu: Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi Bakan Kasapoğlu: Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi 14:42
TFF'den flaş karar! Karabükspor... TFF'den flaş karar! Karabükspor... 14:36
G.Saray Kayserispor maçına hazır! G.Saray Kayserispor maçına hazır! 14:25
El Clasico öncesi Real Madrid'e kötü haber! El Clasico öncesi Real Madrid'e kötü haber! 14:23
Fırtına 15 yıl sonra bir ilki başardı Fırtına 15 yıl sonra bir ilki başardı 13:52
Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." 13:47