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Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, şimdiden ocak transfer sezonu için planlarını hazırlamaya başladı. Cimbom, bu bağlamda bir yerli kanat takviyesi yapmak istiyor. Galatasaray'ın, ocak transfer sezonunda kapısını çalacağı isimler de belli oldu. Buna göre Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar için transfer operasyonuna başlayacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:00
Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Galatasaray, gündemine yerli yıldızları aldı.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Takvim'in haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor...

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağa kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Efecan Karaca, daha önce Kartalspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adanaspor ve Gaziantep BB. Gibi takımların da formasını giydi.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Bir ara Trabzonspor da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

EFECAN KARACA KİMDİR?
16 Kasım 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Efecan Karaca, 1.69 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Efecan, daha önce A Milli Futbol Takımı ile 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

VARAN 2 HALİL AKBUNAR
Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Belçika temsilcisine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

HALİL AKBUNAR KİMDİR?
Halil Akbunar, 9 Kasım 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. 1.67 boyundaki kanat oyuncusu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Galatasaray'dan transferde çifte yerli bombası! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Halil, A Milli Takım ile 2 maça çıkmıştı.

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