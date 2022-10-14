Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.
Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.
Gomez, konuşmasının başında Okan Buruk'tan, Galatasaray'da kendisiyle birlikte görev yapması için teklif geldiğinde heyecanlandığını söyledi.
Sarı kırmızılıların yardımcı hocası, "Heyecanlıydım. İstanbul'a 4 yıl önce tatile gitmiştim ve zaten sevdiğim bir şehirdi.
Ayrıca Okan Buruk, Türk futbolunda bir efsane.
Galatasaray'ın, Süper Kupa'da Real Madrid'i yendiği maçın MVP'siydi.
Aynı zamanda Başakşehir ile ligi kazandı.
Profilimi beğendi ve teknik ekibe tek yabancı olarak katıldım" ifadelerini kullandı.
Türk futbolundaki kısa süredeki tecrübelerini anlatan Gomez, "Türkiye'de futbol, galibiyette ve yenilgide tutkuyla yaşanıyor.
Sahaya çıkıp bizi bekleyen tüm insanları görmek inanılmaz ve iç sahadaki atmosferlerimiz inanılmaz" dedi.
OKAN BURUK KİMDİR?
Galatasaray'ın çiçeği burnunda hocası Okan Buruk, 19 Ekim 1973'te dünyaya geldi.
Okan Buruk'un UEFA-Pro lisansı da bulunuyor.
Genç teknik adam, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı.
Okan Buruk, Galatasaray'dan önce Türkiye Milli Takımı'nda yardımcı hocalık yapmıştı.
Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Aksihar, Rizespor gibi takımları da çalıştırdı.
Okan Buruk Galatasaray başında şimdiye dek 8 maça çıktı ve 2.13 puan ortalaması yakaladı.