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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcıları arasında bulunan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Gomez yaptığı konuşmada, Okan Buruk'un Galatasaray için bir efsane olduğunu ifade ederken, genç teknik adamın futbol kariyerindeki başarılarından da bahsetti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 19:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Gomez, konuşmasının başında Okan Buruk'tan, Galatasaray'da kendisiyle birlikte görev yapması için teklif geldiğinde heyecanlandığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Sarı kırmızılıların yardımcı hocası, "Heyecanlıydım. İstanbul'a 4 yıl önce tatile gitmiştim ve zaten sevdiğim bir şehirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Ayrıca Okan Buruk, Türk futbolunda bir efsane.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Galatasaray'ın, Süper Kupa'da Real Madrid'i yendiği maçın MVP'siydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Aynı zamanda Başakşehir ile ligi kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Profilimi beğendi ve teknik ekibe tek yabancı olarak katıldım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Türk futbolundaki kısa süredeki tecrübelerini anlatan Gomez, "Türkiye'de futbol, galibiyette ve yenilgide tutkuyla yaşanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Sahaya çıkıp bizi bekleyen tüm insanları görmek inanılmaz ve iç sahadaki atmosferlerimiz inanılmaz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

OKAN BURUK KİMDİR?
Galatasaray'ın çiçeği burnunda hocası Okan Buruk, 19 Ekim 1973'te dünyaya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Okan Buruk'un UEFA-Pro lisansı da bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Genç teknik adam, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Okan Buruk, Galatasaray'dan önce Türkiye Milli Takımı'nda yardımcı hocalık yapmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Aksihar, Rizespor gibi takımları da çalıştırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı konuştu! "O efsane"

Okan Buruk Galatasaray başında şimdiye dek 8 maça çıktı ve 2.13 puan ortalaması yakaladı.

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