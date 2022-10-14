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Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın büyük umutlarla Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi futbolundan çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal medya hesabından Wanda Nara ile ilgili açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:28
Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Galatasaray'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Arjantinli yıldızın şu ana kadar futboluyla değil sadece özel hayatıyla gündeme gelmesi en sonunda taraftarların da sabrını taşırdı.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Kayserispor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Icardi'nin önceki gece sosyal medyadan canlı yayın açarak yine Wanda Nara ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunması büyük tepki topladı.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Yıldız futbolcu, "Ben deli değilim. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Sadece çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Medyadaki bu sirk oyunu bitecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Takvim'in haberine göre; Icardi'nin yine özel hayatıyla gündeme gelmesi sonrası isyan eden taraftarlar, "Artık yeter! Seni gollerinle konuşalım. Sürekli Nara ve sorunlarını dinlemekten sıkıldık" yorumunu yaptı.

Galatasaray taraftarının Mauro Icardi isyanı!

Icardi'nin Kayseri deplasmanında sergileyeceği performans büyük merak konusu.

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