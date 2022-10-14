Haberler Galatasaray Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, Kastamonuspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:08 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 15:31
Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. İki iddialı takımın heyecanlı karşılaşmasının tarihi de arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

DİĞER
Kobra Murat'ın mal varlığı açıklaması gündem olmuştu! Olayın perde arkasını anlattı! "Telefonum susmuyor"
SON DAKİKA: Almanya'da ilk kez ezan hoparlörden okundu
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri!
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte...
G.Saray Kayserispor maçına hazır!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? 15:08
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Beşiktaş derbiye hazırlanıyor 15:05
Jesus tarihe geçti! Jesus tarihe geçti! 15:04
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:00
G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte... G.Saray'dan çifte transfer bombası! O tarihte... 14:59
F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! 14:43
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu: Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi Bakan Kasapoğlu: Ampute'de alınan kupa bu işin zirvesi 14:42
TFF'den flaş karar! Karabükspor... TFF'den flaş karar! Karabükspor... 14:36
G.Saray Kayserispor maçına hazır! G.Saray Kayserispor maçına hazır! 14:25
El Clasico öncesi Real Madrid'e kötü haber! El Clasico öncesi Real Madrid'e kötü haber! 14:23
Fırtına 15 yıl sonra bir ilki başardı Fırtına 15 yıl sonra bir ilki başardı 13:52
Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." 13:47