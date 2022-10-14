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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçen Galatasaray, Kayserispor deplasmanına farklı bir kadro ile çıkacak. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan tecrübeli çalıştırıcı, yeni isimlere şans verecek. Formsuz isimleri dinlendirecek olan Buruk'un 2 forma için 4 adayı bulunuyor. İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısında şans bulacak o isimler... (GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Sol bekte yerli alternatif düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede denediği Kazımcan'ın performansından memnun kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Formsuz Kerem'e kulübe yolu gözükürken, sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim ise netleşmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Orta sahada Torreira'nın partneri de henüz belli değil.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Okan Buruk, Kayseri maçında kalede Muslera'ya şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Sağ bekte Boey'in yeri garanti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Stoperde Nelsson ve Abdülkerim, sol bekte Kazımcan savunma hattını oluşturacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Tecrübeli çalıştırıcı ön liberoda ise Torreira'yı düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Kayserispor maçı öncesi zor seçimi! 2 formaya 4 aday

Kayseri deplasmanında hücum hattında Yunus, Mertens ve İcardi'nin olması bekleniyor.

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