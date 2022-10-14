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GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten G.Saray sözleri: Geldiğimde bunu gördüm

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens GS TV'ye konuştu. Transfer olmadan önce Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyleyen Belçikalı yıldız, “Geldiğim zaman da bunu gördüm” dedi. “Türkiye’ye kazanmaya geldim ve kazanacağım” diye de ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Galatasaraylı taraftarların yeni sevgilisi haline gelen Dries Mertens, yeni bir takım olduklarını ancak kenetlenerek sene sonunda başarılı işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

GS TV'yi ailesiyle birlikte evinde ağırlayan ve özel açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Türkiye'ye ilk geldiğimiz gün muhteşem bir atmosferle karşılaştık.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduklarının altını çizen Mertens, "Buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız hepsi çok güzel bir şekilde geçti" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Transfer olmadan önce Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyleyen Mertens şöyle devam etti: "Geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Açıkçası Galatasaray'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman çok mutlu oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Türkiye liginin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar." 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili de "Daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için benim için önemli bir sorumluluk...

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağıma da yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

YENİ BİR TAKIMIZ

Belçikalı futbolcu, "Galatasaray geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum" yorumunda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens GS TV'ye konuştu: Kazanmaya geldim

ESKİ VE YENİYİ TEMSİL EDİYOR

Mertens, Okan Buruk hakkında, "Kendisi hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor.

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