GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten G.Saray sözleri: Geldiğimde bunu gördüm

Galatasaraylı taraftarların yeni sevgilisi haline gelen Dries Mertens, yeni bir takım olduklarını ancak kenetlenerek sene sonunda başarılı işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Galatasaraylı taraftarların yeni sevgilisi haline gelen Dries Mertens, yeni bir takım olduklarını ancak kenetlenerek sene sonunda başarılı işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
GS TV'yi ailesiyle birlikte evinde ağırlayan ve özel açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik.
Türkiye'ye ilk geldiğimiz gün muhteşem bir atmosferle karşılaştık.
Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" dedi.
İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduklarının altını çizen Mertens, "Buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız hepsi çok güzel bir şekilde geçti" dedi.
Transfer olmadan önce Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyleyen Mertens şöyle devam etti: "Geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu.
Açıkçası Galatasaray'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman çok mutlu oluyor.
Türkiye liginin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar." 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili de "Daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için benim için önemli bir sorumluluk...
Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağıma da yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.
YENİ BİR TAKIMIZ
Belçikalı futbolcu, "Galatasaray geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyoruz.
Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum" yorumunda bulundu.
ESKİ VE YENİYİ TEMSİL EDİYOR
Mertens, Okan Buruk hakkında, "Kendisi hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor.
Çünkü bu takımın bir oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum.
Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi.
Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor" sözlerini sarf etti.