Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Bu maçla birlikte iki ekip, 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:19
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya!

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus kulüp tarihine geçti! Fenerbahçe bir ilki başardı...
Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu
İspanyol basınından flaş iddia! G.Saray ve Mata...
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanyol basınından flaş iddia! G.Saray ve Mata...
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Çakmak: Zirvede rüzgar sert eser Osman Çakmak: Zirvede rüzgar sert eser 11:48
G.Saray ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya! G.Saray ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya! 11:18
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 10:51
Schalke 04 - Hoffenheim maçı saat kaçta? Schalke 04 - Hoffenheim maçı saat kaçta? 10:39
Vallecano - Getafe maçı saat kaçta? Vallecano - Getafe maçı saat kaçta? 10:30
Strasbourg - Lille maçı saat kaçta? Strasbourg - Lille maçı saat kaçta? 10:22
Daha Eski
Ismael ayrılacak mı? Çebi açıkladı Ismael ayrılacak mı? Çebi açıkladı 10:21
Brentford - Brighton maçı saat kaçta? Brentford - Brighton maçı saat kaçta? 10:15
Boluspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Boluspor - Denizlispor maçı saat kaçta? 10:02
Fırtına'nın galibiyetini değerlendirdi! "3 puandan fazlası" Fırtına'nın galibiyetini değerlendirdi! "3 puandan fazlası" 09:55
Gedson Fernandes'e özel görev! Gedson Fernandes'e özel görev! 09:35
Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez... Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez... 09:31