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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sacha Boey sezona çok iyi bir giriş yaptı. Gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren 22 yaşındaki futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray yönetimi, Real Madrid ve Liverpool'un son durumunu yakından takip ettiği Sacha Boey ile ilgili bonservis kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:42
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, performansıyla parmak ısırtıyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Sezon başı kadroda düşünülmeyen genç oyuncu, kamptaki futboluyla kendini gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran 22 yaşındaki sağ bek, takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Hızlı ve çevik yapısıyla dikkat çeken Sacha Boey, hücum bindirmeleriyle ön plana çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer tutan yıldız futbolcu, performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

DEVLER PEŞİNDE!
Real Madrid ve Liverpool, yükselen grafiğiyle göz dolduran genç oyuncuyu transfer listesine dahil etti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Galatasaray yönetiminin Sacha Boey'u elinden kolay bırakmaya niyeti yok.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Avrupa devlerinin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

GALATASARAY'IN TALEBİ 15 MİLYON EURO!
İtalyan sitesi TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'a 15 milyon euro'luk değer biçti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Sacha Boey'un Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynama ihtimali değerinin artmasını sağlayabilir.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

Galatasaraylı kurmaylar genç oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu

22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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