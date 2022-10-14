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Galatasaray 117. kuruluş yılı etkinliklerinde Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'yı kabri başında ziyaret etti

Galatasaray Kulübü, 117. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'yı andı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:29
Galatasaray 117. kuruluş yılı etkinliklerinde Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'yı kabri başında ziyaret etti

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, kulübün 117. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "117. yılın, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız." dedi.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyini yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünün 117. kuruluş yılı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.

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