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Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Wanda Nara'nın ayrılık kararını açıkladığı Icardi, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Lige verilen milli arada Arjantin'e giden yıldız futbolcu, 'Mutlu dönüyorum' ifadelerini kullanmıştı. Mauro Icardi son olarak yaptığı açıklamada, Wanda Nara'nın tavırlarıyla düm dünyaya alay konusu olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:20
Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin çalkantılığı birlikteliğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Galatasaray'ın golcüsü Icardi, sosyal medyadan eşiyle ilgili açıklama yaptı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Wanda Nara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Mauro Icardi kısa süre önce Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve Wanda Nara'yla barışma sinyali verdi. Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan mesajlaşmalarını takipçileriyle paylaştı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Wanda Nara'nın kendisini telefondan aradığı bir görüntüyü paylaşan Mauro Icardi, "Açayım mı, açmayayım mı" şeklinde bir anketi takipçilerine yöneltti.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Mauro Icardi son olarak Wanda Nara'ya yönelik "Seni seviyorum zehirli" paylaşımında bulundu. Mauro Icardi'nin bu davranışına rağmen Wanda Nara ayrılık kararından dönmedi. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Wanda Nara, Mauro Icardi'den önceki eşi Maxi Gomez'i yeniden takibe aldı ve Maxi Gomez'in hamile olan sevgilisi için bir tebrik mesajı yayımladı. Arjantin basını, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılık kararının reklam amaçlı olduğunu ve Wanda Nara'nın markasının reklamını yapmak için böyle bir oyun oynadıklarını iddia etti.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Wanda Nara'nın bu sözleri sonrası Mauro Icardi dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Milli arada Türkiye'den Milano'ya giden Arjantinli yıldız futbolcu daha sonra Wanda Nara'nın gönlünü almak için Arjantin'e uçtu.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Arjantin'de Wanda Nara'yla buluşmak isteyen Mauro Icardi'nin malikaneye alınmadığı ve Wanda Nara'nın korumaları tarafından dışarı çıkarıldığı aktarıldı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Mauro Icardi bu haberlerin ardından bir paylaşım yaptı ve "Mutlu dönüyorum" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım çift arasındaki ayrılığın yeniden birleşme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

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Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

'BU SİRK OYUNU BİTECEK'
"Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek."

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

WANDA ARJANTİN'DE KALDI
Wanda Nara Arjantin'de kaldı. Çift arasındaki ayrılığın devam ettiği gözlemlenirken Wanda Nara, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu.

Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

Mauro Icardi'yle olan tüm paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kaldıran Wanda Nara'nın eşi Mauro Icardi ise hala Wanda Nara'yı takip ediyor. Mauro Icardi'nin Instagram hesabında ikilinin fotoğrafları da duruyor.

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