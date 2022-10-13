Mauro Icardi'den flaş Wanda Nara sözleri! "Alay konusu oluyor"

'BU SİRK OYUNU BİTECEK'

"Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek."