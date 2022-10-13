Galatasaray Kayserispor maçı öncesi şut çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ekim Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri'ye hareket edecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
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