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Galatasaray Kayserispor maçı öncesi şut çalıştı

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, 13 Ekim günü yaptığı idmanda şut çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:02
Galatasaray Kayserispor maçı öncesi şut çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 14 Ekim Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri'ye hareket edecek.

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