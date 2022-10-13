GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray'ın bu sezonki hedefi mutlak şampiyonluk...
Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray'ın bu sezonki hedefi mutlak şampiyonluk...
Sarı-kırmızılılarda, geride kalan 9 haftada performansı en dikkat çekici isimlerden biri kaleci Fernando Muslera oldu.
Form grafiği yüksek seyreden Uruguaylı file bekçisinin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Okan Kocuk ise yedek beklemekten rahatsız. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon Giresunspor'un Süper Lig'de kalmasında ciddi pay sahibi olan kaleci Okan Kocuk bu sezon yedek kulübesine hapsoldu.
Giresunspor'un yeniden yaptığı kiralama teklifine Okan Buruk'un "Muslera ile dönüşümlü oynayacaksın" sözü yüzünden olumsuz cevap veren Okan, sürekli yedek beklediği için rahatsız.
Kocuk, ocak ayına kadar forma şansı bulamazsa ayrılma isteğini yönetime bildirecek.
OKAN KOCUK KİMDİR?
27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Mustafakemalpaşaspor altyapısında başladı.
Ardından Bursaspor'un altyapısına transfer oldu.
2014 yılında Bursaspor'da A takıma yükseldi. Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydi.
2019'da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Başarılı eldiven geride bıraktığımız sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
27 yaşındaki Okan Kocuk, 1.87 cm boyunda...
Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Kocuk'un güncel piyasa değeri ise 1.1 milyon euro...