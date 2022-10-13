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GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bay geçtiği hafta da dahil 9. hafta sonunda 17 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Yedek beklemekten rahatsızlık duyan o ismin ocakta takımdan gidebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 07:51
GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray'ın bu sezonki hedefi mutlak şampiyonluk...

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Sarı-kırmızılılarda, geride kalan 9 haftada performansı en dikkat çekici isimlerden biri kaleci Fernando Muslera oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Form grafiği yüksek seyreden Uruguaylı file bekçisinin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Okan Kocuk ise yedek beklemekten rahatsız. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Geçen sezon Giresunspor'un Süper Lig'de kalmasında ciddi pay sahibi olan kaleci Okan Kocuk bu sezon yedek kulübesine hapsoldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Giresunspor'un yeniden yaptığı kiralama teklifine Okan Buruk'un "Muslera ile dönüşümlü oynayacaksın" sözü yüzünden olumsuz cevap veren Okan, sürekli yedek beklediği için rahatsız.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Kocuk, ocak ayına kadar forma şansı bulamazsa ayrılma isteğini yönetime bildirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

OKAN KOCUK KİMDİR?

27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Profesyonel futbol kariyerine Mustafakemalpaşaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Ardından Bursaspor'un altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

2014 yılında Bursaspor'da A takıma yükseldi. Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

2019'da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir

Başarılı eldiven geride bıraktığımız sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

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