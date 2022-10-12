Umutsuz vaka

Galatasaray'ın geçen sezon yüksek bonservis bedelleri ve büyük umutlarla transfer ettiği isimler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bazı isimler sezon başında başka takımlara kiralanırken, gittikleri yerde de başarılı bir futbol ortaya koyamadılar. 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Cicaldau, sezon başında İttihad Kalba'ya kiralanırken; 25 yaşındaki oyuncu, Arabistan ekibinde ne gol ne de asist katkısı sağlayamadı. Bonservisine 4.1 milyon euro ödenen Olimpiu Morutan ise Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı. Rumen oyuncu, Pisa'da 3 haftadır yedek kulübesinde maça başlıyor. Galatasaray'ın 8 milyon euro ödediği Luyindama ise kiralık gittiği Antalyaspor'da sadece bir maçta görev yapabildi.

SADECE MOHAMED ÖNE ÇIKTI

Galatasaray'ın sezon başında kiralık yolladığı oyuncular arasında sadece Mostafa Mohamed öne çıkmayı başardı. Nantes'ta 10 maça çıkan Mısırlı golcü, 2 gol, 2 asistle Fransa'da adından söz ettirdi. Oğulcan, Taylan, Emre Kılınç ve Alpaslan da gittikleri takımlarda varlık gösteremedi.