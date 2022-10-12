Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Son dkika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşme yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. İşte alacağı maaş...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Galatasaray'da, iç transfer görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Yönetim, bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

GÜVENİ TAM

2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldıza güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

SADECE 1 ASİST YAPTI

Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerden birisi Yunus Akgün...

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız, şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Ancak istatistikler, Yunus Akgün'nün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

EN İYİLERDEN

Milli futbolcu, sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 üçüncü bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer aldı.

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