GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte alacağı maaş

Galatasaray'da, iç transfer görüşmeleri devam ediyor.
Galatasaray'da, iç transfer görüşmeleri devam ediyor.
Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı.
Yönetim, bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak.
Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.
GÜVENİ TAM
2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak.
Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euro'luk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor.
Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldıza güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor.
SADECE 1 ASİST YAPTI
Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerden birisi Yunus Akgün...
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız, şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı.
Ancak istatistikler, Yunus Akgün'nün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor.
EN İYİLERDEN
Milli futbolcu, sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı.
Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dripling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 üçüncü bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer aldı.
OKAN BURUK MEMNUN
Okan Buruk'un performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında.
Yunus Akgün, büyük ihtimalle Kayseri deplasmanında da ilk 11'deki yerini alacak.