GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip Icardi, Mata, Ross, Rashica, Torreira ve Oliveria gibi dikkat çeken oyuncularla sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da kadroya dahil olanların yanı sıra birtakım ayrılıklar da yaşandı.
Geçen sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk hala kulüp bulamadılar.
Üç futbolcunun arayışları devam ediyor.
Yine anlaşması biten Semih Kaya ve Arda Turan ise kariyerlerini noktaladı.
Galatasaray, ligde 9 hafta sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız haftayı bay geçmişti.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
26 Aralık 1989'da Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Grenoble altyapısında başladı.
Valencia, Alemeria, West Ham United ve Galatasaray formaları giydi.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile çıktığı 76 karşılaşmada 20 gol kaydetti. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Skeid Oslo'da başladı.
Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull ve Galatasaray formaları giydi. Defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 49 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giydi.
Tecrübeli isim, Galatasaray forması giydiği dönemde gözüne isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı. Oyuncu, kök hücre tedavisi gördükten sonra futbola geri dönmüştü.