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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezon başında büyük bir yapılanmaya giderek önemli transferler yaptı. Kadrosuna Icardi, Mata, Ross, Torreira, Oliveria gibi birçok yeni ismi dahil eden sarı-kırmızılı takımdan ayrılanlardan bazıları ise hala kulüp bulamadı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:06
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip Icardi, Mata, Ross, Rashica, Torreira ve Oliveria gibi dikkat çeken oyuncularla sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Galatasaray'da kadroya dahil olanların yanı sıra birtakım ayrılıklar da yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Geçen sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk hala kulüp bulamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Üç futbolcunun arayışları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Yine anlaşması biten Semih Kaya ve Arda Turan ise kariyerlerini noktaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Galatasaray, ligde 9 hafta sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız haftayı bay geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

26 Aralık 1989'da Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Grenoble altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Valencia, Alemeria, West Ham United ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile çıktığı 76 karşılaşmada 20 gol kaydetti. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Skeid Oslo'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull ve Galatasaray formaları giydi. Defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 49 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un eski yıldızları kulüpsüz kaldı!

Tecrübeli isim, Galatasaray forması giydiği dönemde gözüne isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı. Oyuncu, kök hücre tedavisi gördükten sonra futbola geri dönmüştü.

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