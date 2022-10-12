Dosya dahi bırakmadılar

Galatasaray ile Aroma arasında dün yeni bir sponsorluk anlaşması imzalanırken törene katılan sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk önemli açıklamalara imza attı. Haziran ayındaki seçimin ardından zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Öztürk, "Kayseri deplasmanıyla beraber başka bir Galatasaray izleyeceğiz. Çünkü yeni bir yönetimiz. Geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize bir dosya dahil bir şey bırakmamıştı. Öyle olunca kısa sürede transferler yapıldı ve çoğu oyuncu daha 3 ya da 4. haftada oynamaya başladı" diyerek eski başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan Domenec Torrent de ilk başladığı dönemde aynı sorundan şikayet etmişti.

YETER Kİ HAKEMLER ADALETSİZLİK YAPMASIN

İkinci Başkan Öztürk ayrıca, hakemlerle ilgili bir soru üzerine, her kulübün iyi takım kurduğunu ve tüm maçları zevkle izlediğini de vurgulayarak, "Biz Galatasaray'ız. Tüm hedefimiz şampiyon olmak üzere. Önemli olan kimsenin hakkı yenmesin, adaletli bir lig olsun, hakemlerimiz de planlı ve kasıtlı bir haksızlık yapmasın. Herkes için söylüyoruz bunu. Okan hocamıza da, futbolcu kardeşlerimize de çok güveniyoruz. Eminiz ki bu sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Sadece futbolda değil bu sene tüm branşlarda ciddi takviyeler yaptık. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray, markasına ve armaya uygun başarılar elde edecek" değerlendirmesinde bulundu.

RONALDO G.SARAY'A GELECEK Mİ?

Soru-cevap kısmında, Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ege Duruk, Metin Öztürk'e ilk soruyu sormak istediğini belirterek, "Anlaşmamızla Ronaldo transferinde son engel kalktı diyebilir miyiz?" diye sordu. Öztürk de bunun üzerine şu yanıtı verdi: "İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk yönetiminde takım gayet iyi gidiyor. Bu senenin gündeminde yok ama gündemden düşmeyecek şey; Galatasaray, Türkiye'yi dünyada temsil eden, en önemli markalardan bir tanesidir. Önce 100. yılda futbol başta olmak üzere tüm branşlarda en önde ipi göğüslemek sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek istiyoruz.

GÜZEL GÜNLER YAKINDA

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yeniden seçilen GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nu ağırladı. Özbek, "GSYİAD bizim her zaman büyük destekçimiz" derken Hatipoğlu ise, "Ödevlerimizi çalışmak için bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte start veriyoruz. Galatasaray'ı güzel günler bekliyor. Buna eminim. Biz de bunun ucundan yönetim kurulu olarak bir şekilde tutmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.