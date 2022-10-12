1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Cimbom, bir haftayı bay geçtiği ilk 9 haftada 5 galibiyet elde etti. 2 de beraberlik alan Aslan, böylelikle 9. hafta sonunda 17 puana ulaştı.