1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı..
Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı..
Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları takıma dahil etti.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Cimbom, bir haftayı bay geçtiği ilk 9 haftada 5 galibiyet elde etti. 2 de beraberlik alan Aslan, böylelikle 9. hafta sonunda 17 puana ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği ifade ediliyor.
İlk 9 hafta sonunda sarı-kırmızılılarda gol yollarında yaşanan verimsizlik göze çarptı.
İleri uçtaki isimlerden beklenen verim alınamadı.
Yeni transferler istenen patlamayı yapamazken, ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 9 gol kaydedildi.
Hücum bölgesinde alternatifleri artırmayı amaçlayan Cimbom, golcü transferi için şimdiden harekete geçti.
Devre arasındaki transfer dönemi için sarı-kırmızılılarda şimdiden kollar sıvandı.
Galatasaray'da ocak ayında santrfor mevkisindeki oyuncularda değişiklik yaşanması bekleniyor.
Takımdaki mevcut futbolculara gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.
GOMIS'E SÜRPRİZ TEKLİF!
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi.
Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.
Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu.
Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor.
Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.
Bafetimbi Gomis'in ayrılık ihtimaline karşılık Galatasaray'da golcü arayışları hız kazandı.
Nokta atışı bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılıların radarına aldığı isimlerden biri ortaya çıktı.
MORELOS BOMBASI!
Galatasaray'ın Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile ilgilendiği belirtildi.
Yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Cimbom tüm şartları zorlayacak.
Bu sezon Rangers'ta 9 maça çıkan Morelos, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak belirtiliyor.