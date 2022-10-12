Haberler Galatasaray 1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon hücum hattında istediği üretkenliği yakalayamadı. Süper Lig'de henüz gol sayısında istediği sayıya ulaşamayan Cimbom'da ocak ayındaki ara transfer dönemi hareketli geçecek. Santrfor mevkisindeki oyuncularda değişiklik yaşanması beklenen Galatasaray'da yıldız golcüye sürpriz bir talip çıktı. Teklife sıcak bakan oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı şimdiden kolları sıvayan Aslan, gündem yaratan bir ismin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:52
1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı..

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü oyuncuları takıma dahil etti.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Cimbom, bir haftayı bay geçtiği ilk 9 haftada 5 galibiyet elde etti. 2 de beraberlik alan Aslan, böylelikle 9. hafta sonunda 17 puana ulaştı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği ifade ediliyor.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İlk 9 hafta sonunda sarı-kırmızılılarda gol yollarında yaşanan verimsizlik göze çarptı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İleri uçtaki isimlerden beklenen verim alınamadı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Yeni transferler istenen patlamayı yapamazken, ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 9 gol kaydedildi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Hücum bölgesinde alternatifleri artırmayı amaçlayan Cimbom, golcü transferi için şimdiden harekete geçti.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Devre arasındaki transfer dönemi için sarı-kırmızılılarda şimdiden kollar sıvandı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray'da ocak ayında santrfor mevkisindeki oyuncularda değişiklik yaşanması bekleniyor.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Takımdaki mevcut futbolculara gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

GOMIS'E SÜRPRİZ TEKLİF!
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.


1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Bafetimbi Gomis'in ayrılık ihtimaline karşılık Galatasaray'da golcü arayışları hız kazandı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Nokta atışı bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılıların radarına aldığı isimlerden biri ortaya çıktı.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

MORELOS BOMBASI!
Galatasaray'ın Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile ilgilendiği belirtildi.

1 ayrılık 1 transfer! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Cimbom tüm şartları zorlayacak.

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