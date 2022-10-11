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Wanda Nara: hamile değilim!

Icardi ile bir küs bir barışık ilişkisini sürdüren Wanda Nara ile ilgili magazin basınında gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Wanda Nara: hamile değilim!
Icardi ile bir küs bir barışık ilişkisini sürdüren Wanda Nara ile ilgili magazin basınında gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. Mundo Deportivo'dan yer alan habere göre; Fernando Piaggio, Nara'nın yeni bir çocuk beklediğini ve bebeğin babasının ise Arjantinli rapçi L-Gante olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Wanda Nara konuyla ilgili olarak L-Gante ile birlikte İnstagram canlı yayınında açıklama yaptı. Nara, "Daha fazla sorma! Hamile değilim... (Gülerek)" ifadelerini kullandı. L-Gante ise, "Bu haberi kim uyduruyor?" şeklinde cevap verdi.
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