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GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yıldız futbolcu Icardi forma bekliyor. Yeniden sahada içine odaklanan ve idmanlarda en çok çalışan isimlerden birisi olan futbolcu, Buruk ile görüştü. “Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Son dönemde eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Mauro Icardi, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giymek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Konya maçının son bölümünde oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, Adana Demir deplasmanında sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

29 yaşındaki oyuncunun Kayserispor maçına ilk 11'de başlamak istediği ve bu sebeple oldukça sıkı çalıştığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Yeniden futbola odaklanan İcardi'nin hocasına, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum" dediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

BAFE GOMIS KULÜBEYE GEÇECEK

Okan Buruk da beklentilerin altında kalan ve son iki maçta gol atamayan Bafetimbi Gomis'in yerine Mauro İcardi'ye şans vermeyi planladığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Buruk, hafta içinde yapılacak taktik idmanlardaki performanslarına göre karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Galatasaray'da Gomis 4 gol atarken yeni transferler İcardi ve Seferovic golle buluşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Cimbom bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada sadece 9 gol atabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Okan Buruk, Kayseri deplasmanında farklı kazanarak gol yollarındaki sıkıntıya son vermek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

TARAFTARLAR İÇİN OYNAYACAK

Galatasaraylı taraftarların büyük bir coşku ile karşıladığı Mauro İcardi için işler iyi gitmiyor. PSG'den kiralanan futbolcu, Wanda Nara ve çocuklarıyla İstanbul'a gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Her şey güzel giderken eşinin sosyal medyadan ayrıldığı açıklamasıyla soluğu Arjantin'de almış ancak Nara'dan olumlu yanıt alamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Bir küs bir barışık geçen ilişkinin nereye varacağı şimdilik bilinmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

İcardi ise en azından saha içinde başarılı olarak taraftarların ilgi ve beklentisine karşılık vermeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

SORUNSUZ OYUNCU

Teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin durumu ile ilgili olarak, "Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz oyuncu" demişti.

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