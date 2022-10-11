GALATASARAY HABERLERİ: Icardi Okan Buruk ile görüştü: Forma bekliyorum

Son dönemde eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Mauro Icardi, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giymek istiyor.
Son dönemde eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Mauro Icardi, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giymek istiyor.
Konya maçının son bölümünde oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, Adana Demir deplasmanında sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.
29 yaşındaki oyuncunun Kayserispor maçına ilk 11'de başlamak istediği ve bu sebeple oldukça sıkı çalıştığı bildirildi.
Yeniden futbola odaklanan İcardi'nin hocasına, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum" dediği ifade edildi.
BAFE GOMIS KULÜBEYE GEÇECEK
Okan Buruk da beklentilerin altında kalan ve son iki maçta gol atamayan Bafetimbi Gomis'in yerine Mauro İcardi'ye şans vermeyi planladığı belirtiliyor.
Buruk, hafta içinde yapılacak taktik idmanlardaki performanslarına göre karar verecek.
Galatasaray'da Gomis 4 gol atarken yeni transferler İcardi ve Seferovic golle buluşamadı.
Cimbom bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada sadece 9 gol atabildi.
Okan Buruk, Kayseri deplasmanında farklı kazanarak gol yollarındaki sıkıntıya son vermek istiyor.
TARAFTARLAR İÇİN OYNAYACAK
Galatasaraylı taraftarların büyük bir coşku ile karşıladığı Mauro İcardi için işler iyi gitmiyor. PSG'den kiralanan futbolcu, Wanda Nara ve çocuklarıyla İstanbul'a gelmişti.
Her şey güzel giderken eşinin sosyal medyadan ayrıldığı açıklamasıyla soluğu Arjantin'de almış ancak Nara'dan olumlu yanıt alamamıştı.
Bir küs bir barışık geçen ilişkinin nereye varacağı şimdilik bilinmiyor.
İcardi ise en azından saha içinde başarılı olarak taraftarların ilgi ve beklentisine karşılık vermeyi hedefliyor.
SORUNSUZ OYUNCU
Teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin durumu ile ilgili olarak, "Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek.
İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz oyuncu" demişti.