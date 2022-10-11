Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, futbolcuların üç grup halindeki 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 atak varyasyonları çalışıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ve tam kadro yapılan antrenmanda futbolcular, yarı sahadaki gol çalışmasından sonra 3 takımlı turnuva gerçekleştirdi. Sarı ekibin kazandığı turnuvada en çok golü Belçikalı yıldız Mertens kaydetti.

Galatasaray, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.