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Devler peşinde

Sarı-kırmızılı takımın parlayan genç yıldızı Sacha Boey’i Avrupa futbolunun devleri; Real Madrid ve Liverpool yakın takibe aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Devler peşinde
G.Saray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Sacha Boey için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool ve Real Madrid, Sacha Boey'i yakın mercek altına alırken, iki kulübün de Boey'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği yazıldı. Hatta R.Madrid'in Boey için İstanbul'a scout göndereceği de ifade edildi. Boey bu sezon G.Saray formasıyla ligde 8 maçta 1 asist yaparken, özellikle istatistiklerde ön plana çıktı.
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