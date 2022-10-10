Yakın: Seferovic'e güveniyoruz

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekiminin ardından Haris Seferovic ile ilgili açıklamada bulundu. Yakın, golcü oyuncu için "Uzun ve ciddi bir sakatlıktan çıktı. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Forvet pozisyonunda rekabet var. Zamana ihtiyacı var. Biraz sabır gerekiyor. Kendi güvenini kazanmalı. Biz ona güveniyoruz. Bizim için çok önemli. Gollerine mutlaka başlayacaktır. Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.