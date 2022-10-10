Sürpriz hazırlıyor

Galatasaray'da sistem değil ama oyun düzeni değişiyor. Eldeki yerli oyunculara göre yeni bir sistem oluşturmaya çalışan Okan Buruk bay geçilen haftanın dönüşünde Kayserispor'a sürprizler hazırlıyor. Hem Mertens'den verim almak hem de Kerem ve Yunus'tan birisini kulübeye çekmek isteyen Buruk'un imdadına ise Kazımcan yetişti. Kazımcan sayesinde Buruk, Mertens'i kanada atmayı başardı. 10 numarada kullanmak istediği Mata'dan da yararlanmaya başladı. Buruk'un ilk hedefi Kayseri'de Mertens'i kanatta, Mata'yı 10 numarada kullanmak.