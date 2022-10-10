İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra kadroya alınan Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra kadroya alınan Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Sacha Boey için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İtalyan basınında genç sağ bek ile ilgili flaş bir haber yayınlandı.
Calciomercato'nun haberine göre, Liverpool ve Real Madrid Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i takip ediyor.
İki kulübün de Sacha Boey'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maçta 1 asist yaptı.
Özellikle son haftalarda oynadığı maçlarda hem savunma, hem hücum istatistiklerinde takımın ön plana çıkan oyuncuları arasında.