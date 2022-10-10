Haberler Galatasaray İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Sacha Boey için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Liverpool ve Real Madrid Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i takip ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 20:15
İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra kadroya alınan Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Sacha Boey için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

İtalyanlar duyurdu! Real Madrid ve Liverpool Sacha Boey'un peşinde

İtalyan basınında genç sağ bek ile ilgili flaş bir haber yayınlandı.

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