Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
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Süper Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
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Cimbom'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu.
Takvim'in haberine göre; Avusturyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'ın pazartesi günkü idmanında yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak.
Eski futbolcu ve antrenör Sargon, 1 yıl Avusturya 3. Ligi'nde çalıştıktan sonra Austria Wien'e geçti.
1 yıl da burada çalıştıktan sonra kadın futbol takımını çalıştırdı.
Sonrasında en başta çalıştırdığı takıma teknik direktör olarak döndü.
Bilindiği gibi Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabzonspor taç antrenörü ile çalışmıştı.
SARGON DURAN KİMDİR?
Sargon Duran, futbola 2003 yılında First Vienna'da başladı.
Duran, daha sonra SV Horn, Rapid Wien, TeBe Berlin, 1. SC Sollenau, FAC ve 1210 Wien gibi takımlarda boy gösterdi.
Avusturyalı çalıştırıcı 2019 yılında futbolu bıraktı.
35 yaşındaki isim, Wiener Neustadt takımında yardımcı antrenörlük görevine başladı.
Sargon Duran, Admira Wacker ve Austria Wien gibi ekiplerde de boy gösterdi.
Sargon Duran, son olarak sezon başında Wiener Neustadt takımında teknik direktörlük görevine getirildi.
Duran, Avusturya 3. Lig takımında 11 maça çıktı.
Duran 11 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Ayrıca 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.