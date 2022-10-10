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Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Avusturyalı duran top antrenörü Sargon Duran'ı teknik ekibe dahil ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:28
Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Cimbom'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Takvim'in haberine göre; Avusturyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'ın pazartesi günkü idmanında yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Eski futbolcu ve antrenör Sargon, 1 yıl Avusturya 3. Ligi'nde çalıştıktan sonra Austria Wien'e geçti.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

1 yıl da burada çalıştıktan sonra kadın futbol takımını çalıştırdı.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Sonrasında en başta çalıştırdığı takıma teknik direktör olarak döndü.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Avusturyalı çalıştırıcı 2019 yılında futbolu bıraktı.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

35 yaşındaki isim, Wiener Neustadt takımında yardımcı antrenörlük görevine başladı.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Sargon Duran, Admira Wacker ve Austria Wien gibi ekiplerde de boy gösterdi.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Sargon Duran, son olarak sezon başında Wiener Neustadt takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Duran, Avusturya 3. Lig takımında 11 maça çıktı.

Galatasaray'da sürpriz takviye! Okan Buruk'un ekibine katıldı

Duran 11 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Ayrıca 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

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