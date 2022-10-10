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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve kamp kadrosuna dahi alınmayan Sacha Boey, sakatlıklar sonrası bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Boey'e Avrupa'dan ü3 kulübün talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:24
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Sacha Boey, Fransızların markajında...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un yıldız futbolcusu için Fransız takımları sıraya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

1.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Genç yıldız, ligdeki tüm maçlara ilk 11'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden

Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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