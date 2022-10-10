Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Sacha Boey, Fransızların markajında...
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için sıraya girdiler! 3 talip birden
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve kamp kadrosuna dahi alınmayan Sacha Boey, sakatlıklar sonrası bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Boey'e Avrupa'dan ü3 kulübün talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.
1.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.
Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.
Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.
22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Genç yıldız, ligdeki tüm maçlara ilk 11'de başladı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...