Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Erden Timur’un, “İnsan hayaline sınır çizmeyecek” diyerek peşine düştüğü ünlü futbolcu, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. ‘Gelir mi gelmez mi’ tartışmalarının yapıldığı ortamda Ronaldo’ya bir talip daha çıktı. Beckham, Portekizli oyuncuyu Amerika’ya istiyor!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Galatasaray yine büyük oynuyor. Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip çıtayı daha da yukarı taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak koyan Cimbom, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için pusuda...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı oyuncularla, 'Transfer sihirbazı' olarak anılan Erden Timur, "İsim vermem yanlış olur.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

İnsan hayaline sınır çizmeyecek" diyerek Portekizli starı işaret ederken, Galatasaray'ın Ronaldo'yla anılması camiada büyük heyecan dalgası yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Televizyon yorumcuları ve sosyal medyada, Ronaldo, 'Türkiye'ye gelir mi' tartışmaları yapılmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Timur ise hiç bu tartışmalara bakmadan, yine 'İmkansızı' başarmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

MASADAN ÇEKİLMEYE NİYETİ YOK

Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan ve yedek kalmaktan kurtulamayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu da takım arayışlarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Cimbom, Ronaldo'yu ikna etmek için menajerini sıkı markaja alırken dün İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Mundo Deportivo, İnter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istediğini duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Beckham'ın Gonzalo Higuain'in boşluğunu Ronaldo ile doldurmak istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Yüksek maliyetine karşılık Galatasaray'ın kesinlikle geri adım atmaya niyeti olmadığı ve 37 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için masada kalmaya devam edeceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

MANU ENGEL OLMAYACAK

Manchester United, sezon başında ısrarlarla takımda kalan Cristiano Ronaldo'ya bu kez engel olmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Zaten o da Erik ten Hag'ın antrenmanlarından ve oynattığı oyundan memnun değil ve ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Ocak ayında ayrılma kararı aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır'a maç sonu büyük şok! F.Bahçe'den jet hızında paylaşım...
Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar
Fırtına için tarih yazma zamanı! İşte Avcı'nın ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar
Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi...
10 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
Bugün hava nasıl olacak? - 10 Ekim 2022 hava durumu
KPSS Ön Lisans 2022 soru ve cevapları PDF indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar 00:37
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! 00:29
Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! 00:29
Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe 00:29
Daha Eski
Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... 00:28
Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 00:28
Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! 00:28
Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! 00:28
8 dakikada 3 penaltı kararı! 8 dakikada 3 penaltı kararı! 00:27
Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! 00:27