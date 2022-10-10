GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Ronaldo transferinde Beckham rakip oldu

Galatasaray yine büyük oynuyor. Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip çıtayı daha da yukarı taşıdı.
Galatasaray yine büyük oynuyor. Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip çıtayı daha da yukarı taşıdı.
Hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak koyan Cimbom, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için pusuda...
Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı oyuncularla, 'Transfer sihirbazı' olarak anılan Erden Timur, "İsim vermem yanlış olur.
İnsan hayaline sınır çizmeyecek" diyerek Portekizli starı işaret ederken, Galatasaray'ın Ronaldo'yla anılması camiada büyük heyecan dalgası yarattı.
Televizyon yorumcuları ve sosyal medyada, Ronaldo, 'Türkiye'ye gelir mi' tartışmaları yapılmaya başladı.
Timur ise hiç bu tartışmalara bakmadan, yine 'İmkansızı' başarmanın planlarını yapıyor.
MASADAN ÇEKİLMEYE NİYETİ YOK
Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan ve yedek kalmaktan kurtulamayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.
Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu da takım arayışlarına başladı.
Cimbom, Ronaldo'yu ikna etmek için menajerini sıkı markaja alırken dün İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo, İnter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istediğini duyurdu.
Beckham'ın Gonzalo Higuain'in boşluğunu Ronaldo ile doldurmak istediği belirtildi.
Yüksek maliyetine karşılık Galatasaray'ın kesinlikle geri adım atmaya niyeti olmadığı ve 37 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için masada kalmaya devam edeceği ifade edildi.
MANU ENGEL OLMAYACAK
Manchester United, sezon başında ısrarlarla takımda kalan Cristiano Ronaldo'ya bu kez engel olmayacak.
Zaten o da Erik ten Hag'ın antrenmanlarından ve oynattığı oyundan memnun değil ve ipleri tamamen kopardı.
Ocak ayında ayrılma kararı aldı.