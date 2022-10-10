Haberler Galatasaray Aslan’ın üç hedefi

Aslan’ın üç hedefi

3 yıllık şampiyonluk hasreti sona erecek. Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılacak. Kasa dolacak ve yeni yıldızlar gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
SAVAŞ ÇORLU
Aslan’ın üç hedefi
Cumhurıyetin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir kadro kurdu. Sarı-kırmızılı kulübün, bu sezon 3 ana hedefi var. Aslan, ilk olarak ligde şampiyonluk hesapları yapıyor. 3 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon kupa özlemine son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon ligi 13. sırada tamamladığı için bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Cimbom'un bir diğer hedefi sezonu şampiyonlukla taçlandırarak yeniden Devler Ligi sahnesine çıkmak. Galatasaray, bu iki hedefinden elde edeceği büyük miktardaki gelirle de mali olarak rahatlamak ve kadrosunu yıldızlarla bezemeyi planlıyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…
Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "3 penaltı da..."
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Ronaldo'da rakip çıktı! İngiliz efsane de istiyor
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar
10 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
Bugün hava nasıl olacak? - 10 Ekim 2022 hava durumu
KPSS Ön Lisans 2022 soru ve cevapları PDF indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar 00:37
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! 00:29
Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! 00:29
Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe 00:29
Daha Eski
Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... 00:28
Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 00:28
Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! 00:28
Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! 00:28
8 dakikada 3 penaltı kararı! 8 dakikada 3 penaltı kararı! 00:27
Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! 00:27