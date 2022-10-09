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Flaş Torreira iddası! Fiorentina...

Lucas Torreira'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fiorentina'ya dönmeyi düşündüğü iddia edildi. ViolaNews. com haberinde, Torreira'nın kısa süre önce Floransa'da bir ev satın aldığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Flaş Torreira iddası! Fiorentina...

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Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fiorentina'ya dönmeyi düşündüğü iddia edildi. ViolaNews.com haberinde, Torreira'nın kısa süre önce Floransa'da bir ev satın aldığı bildirildi. İki kulüp arasında henüz bir görüşme olmadığı belirtilirken "Ancak önümüzdeki aylarda sürprizler olabilir" bilgisi paylaşıldı.
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