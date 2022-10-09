Ronaldo’dan G.Saray sözleri: Unutmuyorum

Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği maç sonunda Cristiano Ronaldo, sahadan uzun süre ayrılamamış ve Galatasaray taraftarlarını hayranlıkla seyrettikten sonra tezahüratlara alkışla karşılık vermişti.
Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği maç sonunda Cristiano Ronaldo, sahadan uzun süre ayrılamamış ve Galatasaray taraftarlarını hayranlıkla seyrettikten sonra tezahüratlara alkışla karşılık vermişti. Ünlü oyuncu daha sonra bu anların sorulması üzerine, "Türkiye'de oynamak hep güzel. Galatasaray ile oynadığımız günü unutmuyorum. Stadyumdaki tutku çok büyüktü" ifadesini kullanmıştı.