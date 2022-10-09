Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Haftayı bay geçen Galatasaray, tam kadro çalışma imkanı buldu. Teknik direktör Okan Buruk bu süreçte tüm oyuncularını ilk 11 için denedi. Galatasaray'da 5 isim hariç kimsenin yeri garanti değil. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Galatasaray bay geçtiği haftada tam kadro çalışma imkânı buldu.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Teknik Direktörü Okan Buruk, bu süreçte ilk 11 tercihini gözden geçirdi.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Tecrübeli çalıştırıcı 3 yerli kuralına göre çeşitli kadro alternatifleri hazırladı.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Buruk A, B ve C planlarında 5 bankosu ortaya çıktı.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Sabah'ın haberine göre kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperler Victor Nelsson ve Abdülkerim ile ön liberoda Torreira'nın formaları garanti.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Bu beş isim dışında ilk 11'de kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Van Aanholt ve Leo Dubois'in ardından Emre Taşdemir ve Kazımcan da sol beke göz kırpıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Uruguaylı yıldız Torreira'nın yanında Midtsjö-Oliveira ikilisinden biri oynayacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

KEREM VE YUNUS'UN ALTERNATİFLERİ HAZIR

10 numara pozisyonunda Mertens ve Mata rekabet halinde.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Formsuz Kerem kulübeye çekilebilir.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Milli oyuncunun yerine Yusuf Demir ve Rashica alternatifleri hazır.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Yunus da Barış Alper ile değişebilir.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Forvette İcardi-Gomis-Seferovic üçlüsünden biri formayı kapacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

15 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 henüz netleşmedi.

Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

5 banko belirleyen Okan Buruk, antrenman performansına göre kadrodaki diğer isimlere karar verecek.

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