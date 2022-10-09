Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç...

Galatasaray bay geçtiği haftada tam kadro çalışma imkânı buldu.
Galatasaray bay geçtiği haftada tam kadro çalışma imkânı buldu.
Teknik Direktörü Okan Buruk, bu süreçte ilk 11 tercihini gözden geçirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı 3 yerli kuralına göre çeşitli kadro alternatifleri hazırladı.
Buruk A, B ve C planlarında 5 bankosu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperler Victor Nelsson ve Abdülkerim ile ön liberoda Torreira'nın formaları garanti.
Bu beş isim dışında ilk 11'de kıyasıya rekabet yaşanıyor.
Van Aanholt ve Leo Dubois'in ardından Emre Taşdemir ve Kazımcan da sol beke göz kırpıyor.
Uruguaylı yıldız Torreira'nın yanında Midtsjö-Oliveira ikilisinden biri oynayacak.
KEREM VE YUNUS'UN ALTERNATİFLERİ HAZIR
10 numara pozisyonunda Mertens ve Mata rekabet halinde.
Formsuz Kerem kulübeye çekilebilir.
Milli oyuncunun yerine Yusuf Demir ve Rashica alternatifleri hazır.
Yunus da Barış Alper ile değişebilir.
Forvette İcardi-Gomis-Seferovic üçlüsünden biri formayı kapacak.
15 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 henüz netleşmedi.
5 banko belirleyen Okan Buruk, antrenman performansına göre kadrodaki diğer isimlere karar verecek.