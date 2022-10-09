GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Gelinen noktada Okan Buruk, onbir yaparken; "Kerem mi, Berkan mı", "Kazımcan mı Kerem mi?", "Muslera mı Kocuk mu" gibi TUHAF sorulara sıkışıp kaldığı için, haklı olduğumu ispatlamaya çok da ihtiyaç duymuyorum.