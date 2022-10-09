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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Manchester United forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun adının Galatasaray'la anılması büyük yankı uyandırırken bu transfer iddiasına ilişkin görüşlerini dile getiren Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, iki ismin alınmasının mevcut koşullarda Ronaldo'yu transfer etmekten daha mantıklı olduğunu söyledi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 08:01
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

SERKAN KORKMAZ - RONALDO MESELESİ

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncusundan biri; Cristiano Ronaldo. Kuşku yok!

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Anelka, Hagi, Roberto Carlos, Schumacher, Eto'o, Drogba geldi bu ülkeye.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Şimdi ise Mata, Icardi, Hamsik, Mertens oynuyor ve insan içinden 'neden olmasın canım' diye düşünmüyor değil hani...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Galatasaray'ın transferdeki en yetkili isimleri sezon öncesi yoklama yaptıklarını da söyleyince sarı-kırmızılı taraftarın rüyaya dalması kaçınılmaz geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Fakat aday ligler, sermaye gruplarının sahibi olduğu bazı kulüpleri ve yıldız futbolcunun maliyeti düşünülünce benim nezdimde imkansız duruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Galatasaray'ın sezon öncesi transferde en öncelikli derdinin, ilk 11'de doğrudan oynatılabilecek Türk oyuncular olduğunu yazıp durmuştum.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

O günlerde Galatasaray art arda beş futbolcu daha alarak yabancı kontenjanını şişirmekle meşguldü. Bu da yetmezmiş gibi Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba'nın ayrılıklarına göz yumuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Devre arası transferde Galatasaray'ın parası varsa Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü alması bana Ronaldo'yu almaktan çok daha mantıklı geliyor. İsteyen istediğini söylesin.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Gelinen noktada Okan Buruk, onbir yaparken; "Kerem mi, Berkan mı", "Kazımcan mı Kerem mi?", "Muslera mı Kocuk mu" gibi TUHAF sorulara sıkışıp kaldığı için, haklı olduğumu ispatlamaya çok da ihtiyaç duymuyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Pratik bize Galatasaray'ın Umut Bozok'u almasının Seferovic, hatta belki de Icardi'den bile daha makul olduğunu çoktan gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Her türlü akıl dışı gündemi doğurmaktan başka bir işe yaramayan "8+3" insana bunları yazdıracak kadar saçma bir kural işte.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Ronaldo yorumu!

Keza; kimse, Icardi'nin Umut'tan, Çağlar'ın CR7'den daha kıymetli olduğunu iddia edecek kadar geri değil elbette...

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