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GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla başlamış durumda. Sarı-kırmızılılarda hücum yönünden zenginlik kazandırılmak istenirken flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay ile temasa geçeceği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Çok sansasyonel bir transfer dönemini geride bırakan Galatasaray yönetimi durmuyor!

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Bu planlama doğrultusunda yönetimin ilk hedefi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu kritere uyan isimlerden biri olan Memphis Depay'ın transferi için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

İspanyol basının iddiasına göre sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızın menajerinden ocak ayında görüşmek için çok sayıda kulüp randevu almış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Sarı-Kırmızılılar sezon başında da Depay'ın transferi için bazı girişimlerde bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Ancak yıldız futbolcunun Katalan kulübünde kalma kararı nedeniyle görüşmeler belli bir noktaya gelemeden sona ermişti.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Yönetimin sezon sonunda Depay'ı kadroya katmak için ocak ayında resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Bu sezon 3 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki forveti 5 büyük ligden çok sayıda kulübün transfer etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın işinin hiç de kolay olmayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Mempis Depay, Hollanda Milli Takımı'nın formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Hollanda Moordrecht'te doğdu. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü'nde başladı. 3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam'ın alt yapısına geçiş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

2006 yılına kadar burada top koşturduktan sonra PSV Eindhoven'in alt yapısına geçiş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | İspanya'dan Memphis Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray...

Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

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