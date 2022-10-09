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Buruk sorunu çözecek

Süper Lig'in 9. haftasını bay geçecek olan Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Buruk sorunu çözecek
Süper Lig'in 9. haftasını bay geçecek olan Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk çeşitli kadro varyasyonları üzerinde duruyor. İlk 8 haftada alınan sonuçlardan memnun olan ancak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan Buruk, kadroya yapacağı dokunuşlarla bu problemi de aşmayı planlıyor. Buruk, birçok kadro alternatifi oluştururken, 5 isim dışında herkes forma savaşına girdi. Bu isimlerin Muslera, sağ bekte Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, ön liberoda ise Torreira olduğu öğrenildi.
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