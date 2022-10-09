Buruk sorunu çözecek

SüperLig'in 9. haftasını bay geçecek olan Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk çeşitli kadro varyasyonları üzerinde duruyor. İlk 8 haftada alınan sonuçlardan memnun olan ancak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan Buruk, kadroya yapacağı dokunuşlarla bu problemi de aşmayı planlıyor. Buruk, birçok kadro alternatifi oluştururken, 5 isim dışında herkes forma savaşına girdi. Bu isimlerin Muslera, sağ bekte Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, ön liberoda ise Torreira olduğu öğrenildi.