Tek hedef şampiyonluk

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk dünkü antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi. Genç çalıştırıcı, merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Buruk, geçen sezon 13. olduktan sonra bu yıl takımın şampiyonluk için kurulduğunu kaydetti. Taraftara umut dolu mesajlar verdi. Başarılı hoca "İlk geldiğimiz gün de söyledik, şimdi de aynısını söylüyoruz. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular bunun için çok çalışıyoruz. Taraftarımız da bu yolda en büyük gücümüz. Onlarla beraber zaferlere yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Okan Buruk şöyle konuştu: "Son 5 yılın en iyi puan ortalamasını tutturduk. Gelişmekte olan bir takımız. Rakiplerimizle kıyaslandığında şu ana kadar en zor fikstürü de biz oynadık. Biz sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Tüm maçları kazanacak şekilde oynadık. Son Adana Demirspor maçı da dahil. Bizim yaptığımız en büyük hata içeride Giresunspor'a kaybetmek oldu. Onun dışındaki diğer maçları oyun, güven ve istatistiksel olarak iyi durumda bitirdik. Eksik olan sonlandırmamız. Evet gol sayısını yüksetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de özel çalışmalar yapıyoruz. Buna yoğunlaştık"

'VERİM ALACAĞIZ'

Haris Seferovic henüz atamadı ama biz onu ne kadar besleyebildik onu da görmemiz gerekiyor. Seferovic iyi çalışıyor. Atacağı goller ona moral aşılayacaktır. Seferovic, İcardi ve Gomis olunca benim işim zorlaşıyor. Çok iyi oyuncular. Forvetlerden gerekli verimi alacağız"

DOMİNANT BİR TARZIMIZ VAR

"Biz dominant bir oyun oynuyoruz. Rakip sahaya yerleşip ozisyonlar buluyoruz. Bunları sonuca çevirmemiz gerekiyor. Daha tam kadro olamadık. İcardi yeterince süre alamadı. Mata sadece 1 resmi maç oynadı. Kadromuzu yüzde 100 oluşturmadık ama bu zamana kadar iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. BAY haftamızda farklı denemeler yapacağız."

'YERE YATAN VAKİT ÇALIYOR'

"Sert birbirine yakın, mücadeleci bir lig oynuyoruz. Türk futbolundaki en büyük sorun, vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler. Bazen maçlar oynanmıyor. Bir anda nasıl bittiğini anlamıyorsunuz maçın. Türk futbolunun hızlanmaya ihtiyacı var. Bu olursa kalite de artacak. hızlı oynamak istiyoruz"

TARAFTARIMIZ ÇOK HEYECANLI

"Yeni kurulan bir takımız. Sezonun başları çok önemliydi. Burada taraftarımız bize olağanüstü bir destek verdi. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız. Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan bir takım var. Onlarla birlikte başarılar kazanacağız. Ben buradan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."