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Rashica 11'e

Solda aksayan Kerem dinlendirilecek. Kosovalı yıldız, Kayseri’de sahada...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Rashica 11'e
Teknik direktör Okan Buruk, BAY geçilen haftada yeni denemeler yapacağını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, son haftalarda etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirmeyi düşünüyor. Milot Rashica'yı onun yerine ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Tabii bu durumda yerli kuralına takılacağı için sol bekte de bir değişiklik olacak. Son maçta Patrick van Aanholt'un yerine Leo Dubois oynamıştı. Buraya bir yerli oyuncu koymak zorunda olan Okan Buruk, Emre Taşdemir ile Berkan Kutlu arasında tercih yapacak. İlk opsiyonu zaten bu bölgenin oyuncusu olan Emre Taşdemir'e şans tanımak olacak.
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