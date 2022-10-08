Icardi çok karakterli

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'a, özel hayatında problemli günler yaşayan Mauro İcardi'nin durumu da soruldu. Genç çalıştırıcı "İcardi'nin bir sorunu yok. Dışarıdan nasıl görünür bilemiyorum ama çok uyumlu bir futbolcu. İzni bittiğinde geldi, antrenmanlarına çıkıyor. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. İyi bir karaktere sahip bir kere. Takım içinde arkadaşlarıyla, biz teknik heyetle, buradaki personelle güçlü iletişimler kuran, sorunsuz bir oyuncu" dedi. Buruk, 29 yaşındaki futbolcunun neşesinin yerinde olduğunu ve iyi çalıştığını söyledi. Başarılı hoca, Kayserispor maçında onu 11'e koyacağının sinyallerini verdi.

8+3 KURALI MUTSUZ EDİYOR

"8+3 kuralından seyirci mutsuz, biz mutsuzuz, oyuncu mutsuz, peki kim mutlu? Ne fayda sağladığını da merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce Milli Takımımız daha başarılıydı. Oyuncularımız Avrupa'ya gidiyordu. Şimdi kimi isteseniz 5, 6, 7 milyon euro diyorlar. TFF bununla ilgili çalışma yapacaktır. Kendi akademimizden de oyuncular yetiştiriyoruz."