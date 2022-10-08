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Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk'un yaptığı görüşmede, Rıdvan Yılmaz transferi için olumlu karar çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 12:57
Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Cimbom ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Takvim'in haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Milli oyuncu, Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabildi.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Rıdvan Yılman 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz ve transfer atağı! İşte o gelişme

Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor.

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