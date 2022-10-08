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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligdeki yabancı kuralı nedeniyle ilk 11 oluşturmakta sıkıntı yaşayan Galatasaray, yerli transferine yöneldi. Sarı-kırmızılıların hedeflediği isim ise belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 08:35
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ı en çok düşündüren konu yabancı kuralı...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

İlk 11'de minimum 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle kadroda rotasyon yapamayan Aslan, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Galatasaray'da hedef ilk 11'de oynayabilecek bir yerli transferi. Bunun için de ilk aday belli oldu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Ara transfer için yerli isimlere yönelen Cimbom'da, sağ kanat adayları arasında Halil Akbunar ilk sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Westerlo ile temasa geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Sezon başında Belçika kulübüne transfer olan Halil de Galasaray'a gelmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

28 yaşındaki futbolcu, Westerlo'da 5 lig maçında 203 dakika oynarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

9 Kasım 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Balçova altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Ardından Antalyaspor altyapısına transfer oldu. 2011'de ise Göztepe altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Halil Akbunar, Elazığspor'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2016-2022 yılları arasında aralıksız olarak Göztepe'de top koşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Tecrübeli oyuncu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo ekibine transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

İki kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

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