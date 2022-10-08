GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yerli hedefinde o isim var!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ı en çok düşündüren konu yabancı kuralı...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ı en çok düşündüren konu yabancı kuralı...
İlk 11'de minimum 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle kadroda rotasyon yapamayan Aslan, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
Galatasaray'da hedef ilk 11'de oynayabilecek bir yerli transferi. Bunun için de ilk aday belli oldu. İşte ayrıntılar...
Ara transfer için yerli isimlere yönelen Cimbom'da, sağ kanat adayları arasında Halil Akbunar ilk sırada yer alıyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Westerlo ile temasa geçti.
Sezon başında Belçika kulübüne transfer olan Halil de Galasaray'a gelmek istiyor.
28 yaşındaki futbolcu, Westerlo'da 5 lig maçında 203 dakika oynarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
HALİL AKBUNAR KİMDİR?
9 Kasım 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Balçova altyapısında başladı.
Ardından Antalyaspor altyapısına transfer oldu. 2011'de ise Göztepe altyapısına geçti.
Halil Akbunar, Elazığspor'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2016-2022 yılları arasında aralıksız olarak Göztepe'de top koşturdu.
Tecrübeli oyuncu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo ekibine transfer oldu.
İki kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
1.67 cm boyundaki Halil Akbunar, sağ kanat esas mevkisi olmak üzere sol kanat ve sol bekte de görev yapabiliyor.
Sol ayaklı olan deneyimli yıldızın Westerlo ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Halil'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...