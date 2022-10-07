Galatasaray'da Berkan Kutlu: Hazırım

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü sezon başından bu yana ilk 11'de oynatan Okan Buruk, bay geçilen haftada kadrosunda önemli değişiklikler yapacak. Kanatlara yer açabilmek için sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar veren Buruk, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir dışında Berkan Kutlu'yu da bu bölgede denemeye başladı. Orta saha oyuncusu olan Berkan da "Hocam nerede isterse orada forma giyerim. Her türlü göreve hazırım" diyerek sol bekte görev verilmesi halinde elinde geleni yapacağını ifade etti.