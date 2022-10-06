Okan Buruk kolları sıvadı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı- kırmızılı takım, lider Başakşehir'le aynı puanı topladı. Şampiyonluk hasretini bu sene sonlandırmak isteyen Aslan, çalışmalarını bu yönde yapıyor. 9. haftayı bay geçecek olan Cimbom, 10 gün sonra çıkacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Okan Buruk, hem yeni transferlerin uyum sağlaması hem de gol yollarındaki problemlerin çözülmesi için sıkı bir çalışma yürütüyor ve kadroda değişime hazırlanıyor.

HEDEF SERi YAKALAMAK

Galatasaray'ın hedefinde Dünya Kupası için verilecek araya kadar çıkacağı tüm maçları kazanmak var. Bir ay içerisinde Süper Lig'de 5 maça çıkacak olan Aslan, alacağı 5 galibiyetle zirveye oturmak istiyor. Sarı- kırmızılı takım, bu sürede sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak. Aslan, İstanbul dışında sadece Kayserispor'la karşılaşacak. Alanyaspor ve Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak; Karagümrük ve Başakşehir'e konuk olacak.

KANATLAR DEĞİŞİYOR

Son olarak Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık skorla dönen Galatasaray, 5'te 5 hedefi için ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü dinlendirmeyi planlıyor. +3 kuralı sebebiyle defans bölgesinde değişiklikler olacak. Sol bekte Kazımcan ya da Emre Taşdemir forma şansı bulacak. Barış ve Hamza Akman da seçenekler arasında...