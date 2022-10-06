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Kerem’e tam destek

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, son dönemde tepkilerin Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde yoğunlaşmasından oldukça rahatsız... Sarı-kırmızılılar, geçen sezon tek başına takımı sürükleyen ve 26 gollük katkı sağlayan yıldız oyuncuya bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Kerem’e tam destek
Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, son dönemde tepkilerin Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde yoğunlaşmasından oldukça rahatsız... Sarı-kırmızılılar, geçen sezon tek başına takımı sürükleyen ve 26 gollük katkı sağlayan yıldız oyuncuya bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyor. Teknik heyet, oyuncuyu kazanmak için mental anlamda tam destek verirken yönetim de maaşına zam yapmak için kolları sıvadı.
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