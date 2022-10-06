Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Galasaray, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.
Galasaray, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.
Sarı kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Bununla beraber eleştirilen isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.
Genç yıldız, geçtiğimiz sezon fırtına gibi eserken, bu sezon mental problem yaşıyordu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un sürekli forma şansı verdiği Kerem, geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı mumla arıyor.
Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kurtarıcılarından olurken, bu sezon gelen yıldızlardan sonra form düşüklüğü yaşadı.
Öte yandan Adana Demirspor maçı sonrası Galatasaray cephesinde Kerem'e dair yeni kararlar aldı.
Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun mental olarak düşmesine izin vermeyecek.
Sarı kırmızılı camia, Kerem'i yeniden yükseltmek için adım atmaya hazırlanıyor.
YÖNETİM KOLLARI SIVADI
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Kerem için ultimatom verdi.
İdareciler, Kerem'in sözleşmesinde yenilemeye gidecek.
Galatasaray yönetimi, Kerem'in ücretinde zam yapacak.
Bununla beraber Kerem ile özel olarak ilgilenecek.
Teknik heyet de yönetimle bu süreçte beraber çalışacak.