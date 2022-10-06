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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar son olarak Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Maç sonrası taraftarlar, bir yandan golcülere yüklenirken, diğer yandan da Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Galatasaray yönetimi, Kerem'e dair yeni bir karar verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:57
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Galasaray, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Sarı kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Maç sonrası golcüler Seferovic, Mertens, Gomis gibi yıldızlar sosyal medyada bir hayli eleştirilmişti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Bununla beraber eleştirilen isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Genç yıldız, geçtiğimiz sezon fırtına gibi eserken, bu sezon mental problem yaşıyordu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Teknik Direktör Okan Buruk'un sürekli forma şansı verdiği Kerem, geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı mumla arıyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Sarı kırmızılı camia, Kerem'i yeniden yükseltmek için adım atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

YÖNETİM KOLLARI SIVADI
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Kerem için ultimatom verdi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

İdareciler, Kerem'in sözleşmesinde yenilemeye gidecek.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Galatasaray yönetimi, Kerem'in ücretinde zam yapacak.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Bununla beraber Kerem ile özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam desteği! İşte o gelişme

Teknik heyet de yönetimle bu süreçte beraber çalışacak.

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