Haberler Galatasaray Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, sezon başından bu yana oynanan maçlara dair sürpriz bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 15:19
Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray, ligde elde ettiği 5 galibiyeti tek farklı kazandı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Aslan, kazandığı 5 maçta sadece 66 dakika skor olarak öndeydi.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray, 3. hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Ümraniyespor ile oynadığı maçta 86. dakikada Gomis ile öne geçti.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Sarı-Kırmızılılar sadece 4 dakika önde oynadı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Cimbom, 40 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray, 7. hafta oynanan Konyaspor maçında ise sadece 22 dakika skor olarak üstündü.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Cimbom, 1. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Oliveira ile öne geçti.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Konyaspor, 15'te Endri Çekiçi ile beraberlik golünü attı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray'ın galibiyet golü ise 82'de Francisco Calvo (kk.)'dan geldi.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray bu sezon toplamda 66 dakika önde oynadı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Galatasaray, Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında ise galibiyet gollerini 90. dakikada buldu.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor'u 1-0 yenerken galibiyet golünü 90'da Gomis attı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Aslan, 5. haftada karşılaştığı Gaziantep'i 2-1'le geçerken galibiyet golü 90'da Kitsiou'dan geldi.

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