Galatasaray'da şaşırtan istatistik! Sadece 66 dakika...

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray, ligde elde ettiği 5 galibiyeti tek farklı kazandı.
Aslan, kazandığı 5 maçta sadece 66 dakika skor olarak öndeydi.
Galatasaray, 3. hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Ümraniyespor ile oynadığı maçta 86. dakikada Gomis ile öne geçti.
Sarı-Kırmızılılar sadece 4 dakika önde oynadı.
Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla galip gelmişti.
Cimbom, 40 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu.
Galatasaray, 7. hafta oynanan Konyaspor maçında ise sadece 22 dakika skor olarak üstündü.
Cimbom, 1. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Oliveira ile öne geçti.
Konyaspor, 15'te Endri Çekiçi ile beraberlik golünü attı.
Galatasaray'ın galibiyet golü ise 82'de Francisco Calvo (kk.)'dan geldi.
Galatasaray bu sezon toplamda 66 dakika önde oynadı.
Galatasaray, Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında ise galibiyet gollerini 90. dakikada buldu.
Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor'u 1-0 yenerken galibiyet golünü 90'da Gomis attı.
Aslan, 5. haftada karşılaştığı Gaziantep'i 2-1'le geçerken galibiyet golü 90'da Kitsiou'dan geldi.